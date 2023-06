L’OM veut son Mbappé, il acte son départ

Arnaud De Kanel

Pendant que l'OM sombrait sur la pelouse de l'AC Ajaccio, Elye Wahi continuait de briller sous les couleurs de Montpellier. Le jeune attaquant français, ciblé par le club phocéen sur le mercato, avait à cœur de finir sur une bonne note pour son dernier match avec les Héraultais.

La saison est terminée en Ligue 1. Samedi soir, l'heure était aux adieux pour Igor Tudor avec l'OM, mais aussi pour Elye Wahi avec le MHSC. L'attaquant a fondu en larmes au moment de sortir car il savait qu'il venait de disputer son dernier match avec un club qui lui a presque tout donné.

«C’était un match spécial pour moi»

Elye Wahi a vendu la mèche après la rencontre. Dans une interview publiée sur le compte Twitter de Montpellier, il a reconnu qu'il venait de tirer sa révérence avec les Héraultais. « Ce soir, c’était un match spécial pour moi. On repart avec les 3 points et c’est l’essentiel. J’ai fait une très grosse saison avec Montpellier, je suis très heureux et très fier d’avoir marqué ces 19 buts. Comme on a pu le voir, je suis très ému et j’espère que tout le monde est content de moi (...) À jamais Pailladins », a déclaré Elye Wahi, auteur de ses 18ème et 19ème buts de la saison. Un bon signe pour l'OM ?

L'OM le veut

Après avoir dépensé 32M€ pour Vitinha l'hiver dernier, l'OM n'est pas encore rassasié et chercherait un nouvel attaquant. La liste des joueurs ciblés par Pablo Longoria est longue et le nom d'Elye Wahi figure dans cette dernière. L'attaquant montpelliérain a récemment confié qu'il avait été impressionné par l'ambiance du Vélodrome. Assez pour le convaincre de signer à l'OM ? Pas certain. Wahi est un amoureux du PSG et il risque de faire l'objet d'offres alléchantes. Arsenal, l'AS Monaco et Chelsea auraient déjà fait part de leur intérêt. Wahi devrait rapporter un très beau chèque à Montpellier.