PSG - Galtier : Le Qatar rend son verdict

Benjamin Labrousse

Le PSG vient d’être sacré champion de France, pourtant à Paris un grand ménage se prépare. Si l’avenir de certains joueurs est déjà acté (Messi, Ramos) ou incertains (Neymar, Verratti), la question de l’entraîneur est également un point central du mercato parisien. Ce dimanche, la presse espagnole apporte des précisions sur ce dossier.

Arrivé sur le banc l’été dernier, Christophe Galtier aura connu une première saison très compliquée à la tête du PSG. Car l’ancien entraîneur du LOSC avait notamment pour mission de « révolutionner » à l’aide du conseiller sportif Luis Campos, la mentalité de l’effectif parisien. Quasiment un an plus tard, le bilan est loin d’être réussi pour Galtier et son staff.

PSG : Le premier gros transfert du mercato est confirmé ! https://t.co/OpKdcftHVI pic.twitter.com/tWeeOzsCJu — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

La direction apprécie Luis Enrique

Ce dimanche, Mundo Deportivo avance que la direction qatarie du PSG accompagnée de Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Luis Enrique, libre de tout contrat depuis son départ de la sélection espagnole. L’ancien entraîneur du Barça prône un football alléchant, et son profil de vainqueur de Ligue des Champions semble donc plaire aux dirigeants parisiens.

Aucun accord avec Luis Enrique selon la presse espagnole

Cependant, le média ibérique rapporte également qu’aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, comme le 10sport.com vous l’avait révélé ce vendredi. La saison étant maintenant terminée, la question du futur entraîneur du PSG devrait se démystifier très prochainement…