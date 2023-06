Mercato : La presse espagnole lâche une bombe, Messi va jubiler

Thomas Bourseau

Ce lundi, le feuilleton Lionel Messi a pris un énorme tournant. La presse ibérique dévoile que le FC Barcelone aurait reçu le feu vert de la Liga pour son plan de viabilité. Et en parallèle, Jorge Messi a été aperçu au domicile du président Joan Laporta !

Entre Lionel Messi et le PSG, le divorce a été prononcé par les deux parties samedi dernier. Malgré la tendance du début de l’année civile qui était une prolongation de contrat, la donne a changé. Et finalement, après deux saisons mitigées, Messi quittera Paris plus grand sur le plan personnel qu’à son arrivée puisqu’il y a remporté un septième Ballon d’or et une Coupe du monde, mais n’a pas fait grandir le Paris Saint-Germain.

La Liga aurait validé le plan de viabilité économique du Barça

Et maintenant ? The Athletic fait part d’un pessimisme ambiant depuis quelques jours du côté du FC Barcelone, le plan de viabilité économique proposé à la Liga peinant à recevoir l’aval de la ligue de football espagnole. Relevo explique ce lundi midi que la Liga aurait donné le feu vert au Barça , ce qui permettrait au club culé de se rapprocher du retour de Lionel Messi.

Réunion chez Joan Laporta avec Jorge Messi ?