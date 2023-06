Incroyable, l’OM annonce déjà 3 départs

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de l’ouverture du mercato, l’OM devrait se montrer très actif. D’ailleurs, Pablo Longoria a confirmé qu’il préparait une sacrée revue d’effectif. Et le président marseillais a d’ores-et-déjà annoncé que trois joueurs allaient quitter le club phocéen cet été.

Comme à son habitude depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria risque de réaliser un mercato très actif. Le président marseillais prépare en effet une large revue d'effectif, et plusieurs départs sont déjà actés. A l'occasion de son passage devant les médias pour son traditionnel bilan de fin de saison, le dirigeant espagnol a confirmé que trois joueurs ne seraient plus à l'OM lors du prochain exercice, à commencer par Luis Suarez qui va rester à Almeria.

Déjà 3 départs actée à l’OM

« Le maintien d'Alméria, je peux confirmer que Luis Suarez est transféré définitivement », confirme le président de l’OM en conférence de presse, avant d’ajouter que le prêt de Ruben Blanco ne serait pas renouvelé. « Je considère la saison de Pau Lopez comme très positive. La façon de jouer l'a mis souvent dans des "un contre un". Il a bien dominé sa surface. Pour la prochaine saison, j'étais très content de ce qu'on a fait cette saison. Merci à Ruben Blanco », ajoute Pablo Longoria.

Longoria annonce un mercato de folie