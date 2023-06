Messi claque la porte du PSG, il annonce du lourd

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a annoncé qu'il allait rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement cet été. Interrogé sur le transfert de la Pulga, Ander Herrera a affirmé qu'elle avait la choisi la meilleure destination possible et qu'elle finira par marquer l'histoire de la franchise de David Beckham.

Après deux années compliquées au PSG, Lionel Messi va changer d'air. En fin de contrat le 30 juin, la Pulga va partir librement et gratuitement en direction de l'Inter Miami, comme il l'a annoncé lui-même.

Messi annonce son départ à l'Inter Miami

Lors d'un entretien accordé à l'émission Líbero Vs de TyC Sports , Ander Herrera a pris position sur le transfert de Lionel Messi. Et à en croire l'ancien milieu de terrain du PSG, le champion du monde argentin a pris la meilleure décision possible en choisissant de rejoindre l'Inter Miami de David Beckham, plutôt que de migrer vers l'Arabie Saoudite.

«Il va marquer l'histoire de l'Inter Miami»