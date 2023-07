Mercato : L’incroyable révélation sur le feuilleton Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’a pas retrouvé le FC Barcelone comme cela était souhaité par tout le club culé et son président Joan Laporta. Le patron blaugrana a livré les raisons de cet échec et le PSG y serait pour beaucoup.

Joan Laporta a échoué à deux reprises dans le feuilleton Lionel Messi. Pour rappel, au moment de sa campagne électorale qui a débouché sur son élection à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, Laporta avait affirmé à ses électeurs qu’il parviendrait à trouver un accord avec Lionel Messi et son entourage pour boucler sa prolongation de contrat.

Laporta s’est planté deux fois avec Messi

Un temps prêt à quitter le FC Barcelone après la déroute de l’été 2020 face au Bayern Munich lors du Final 8 de la Ligue des champions, Messi s’était laissé convaincre de rester au FC Barcelone. Mais à son retour de la Copa America début août 2021, Joan Laporta signifiait à son père qu’il fallait que le septuple Ballon d’or aille voir ailleurs à cause des finances du FC Barcelone qui ne permettaient pas au club blaugrana de conserver Messi comme cela était pourtant souhaité par les différentes parties.

Après le PSG, Messi ne voulait plus de pression et a choisi l’Inter Miami plutôt que le Barça