PSG : Révélations sur le feuilleton Messi, il déballe tout !

Lionel Messi aurait pu ne jamais signer en faveur du PSG si le plan de l’Inter Miami avait abouti comme la franchise de Major League Soccer l’entendait. Le co-propriétaire de l’Inter Miami, en la personne de Jorge Mas, a tout déballé.

En août 2020, après la débâcle subie par le FC Barcelone en quart de finale du Final 8 de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), Lionel Messi évoquait son rêve américain de Major League Soccer à Goal España après avoir vu le FC Barcelone lui refuser un bon de sortie. Finalement, Messi a quitté le Barça en tant qu’agent libre un an plus tard pour rejoindre le PSG.

«En 2019, nous avons commencé à penser comment le faire venir à Miami»

Co-propriétaire de l’Inter Miami avec David Beckham, Jorge Mas s’est longuement confié à El Pais afin d’expliquer les coulisses du très long feuilleton Lionel Messi, entamé dès l’année 2019, avant même la venue de Messi au PSG. « Dès le début nous avons pensé à faire venir Messi ? En 2019, nous avons commencé à penser comment le faire venir à Miami. Nous voulons que les gens, quand ils pensent au football aux Etats-Unis, pensent à Miami. Tout le monde veut déménager ici. Et la fiscalité est favorable ? Nous ne payons pas d’impôts locaux. Il y a une élément familial très important. Messi sera dans son hémisphère et quasiment dans le même horaire qu’à Rosario. Le plus important a été de le vendre l’idée du football aux USA. C’est le plus grand marché commercial de la planète. Messi peut transformer la MLS en l’un des deux ou trois meilleurs championnats du monde ».

«David Beckham a discuté avec Leo, seulement de football»