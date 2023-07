Snobé par le PSG, il va rejoindre Messi

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis la fin de son contrat avec le PSG le 30 juin, Sergio Ramos connaitrait déjà sa prochaine destination. En effet, l'ancien numéro 4 parisien serait sur le point de s'engager gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Une franchise où il retrouvera Lionel Messi, qui a déjà annoncé son départ vers la MLS.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club de la capitale, le vétéran espagnol de 37 ans a pris la porte ce vendredi, alors que son contrat se terminait le 30 juin.

Le PSG a recalé Sergio Ramos

Selon les informations de SPORT , Sergio Ramos voulait prolonger son contrat avec le PSG. Toutefois, la direction parisienne aurait refusé de le faire rempiler. A en croire le média espagnol, le PSG aurait décidé de lancer une nouvelle ère dès cet été. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont prévu de se débarrasser de nombreux joueurs aux salaires élevés et à l'âge avancé. Ce qui a été fatal à Sergio Ramos.

Sergio Ramos va suivre Lionel Messi à Miami