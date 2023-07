PSG : Il balance tout sur le transfert de Lionel Messi

Thibault Morlain

D’ici quelques jours, Lionel Messi va donc faire ses premiers pas avec l’Inter Miami. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, l’Argentin n’a pas prolongé et alors qu’il disposait de nombreuses propositions à travers le monde, il a donc opté pour les Etats-Unis. Direction Miami et la franchise de David Beckham pour Messi et voilà qu’on en sait plus sur les coulisses de cette opération.

En quelques mois, la tendance a totalement changé pour l’avenir de Lionel Messi. Alors qu’on annonçait un accord de principe de pour une prolongation au PSG, l’Argentin est finalement parti libre au terme de la saison 2022-2023. Messi avait alors une décision à prendre pour son nouveau club et il avait le choix. Le FC Barcelone, l’Arabie Saoudite, l’Inter Miami… Telles étaient donc les propositions sur la table pour La Pulga. Alors que Lionel Messi aurait pu boucler la boucle en revenant chez les Blaugrana, il a finalement opté pour l’Inter Miami. Désormais, le septuple Ballon d’Or va donc évoluer en MLS. Une opération évoquée ce dimanche par Jorge Mas, co-propriétaire de la franchise floridienne, pour El Pais .

« Messi peut transformer la MLS en l’un des deux ou trois meilleurs championnats du monde »

« Dès le début nous avons pensé à faire venir Messi ? En 2019, nous avons commencé à penser comment le faire venir à Miami. Nous voulons que les gens, quand ils pensent au football aux Etats-Unis, pensent à Miami. Tout le monde veut déménager ici. Et la fiscalité est favorable ? Nous ne payons pas d’impôts locaux. Il y a une élément familial très important. Messi sera dans son hémisphère et quasiment dans le même horaire qu’à Rosario. Le plus important a été de le vendre l’idée du football aux USA. C’est le plus grand marché commercial de la planète. Messi peut transformer la MLS en l’un des deux ou trois meilleurs championnats du monde », a d’abord expliqué Jorge Mas.

« Ça a duré 3 ans »