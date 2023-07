PSG : Mbappé lâche une bombe, Neymar est furieux

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse d'activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison. Poussé vers la sortie ces dernières semaines, Neymar estime que sa direction va changer d'avis à son égard à cause de son coéquipier français. Une situation qui agacerait la star brésilienne.

A la fin de l'exercice 2020-2021, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Après avoir honoré sa première année de contrat, le numéro 7 du PSG a fait parvenir une lettre à sa direction. Un écrit où Kylian Mbappé précise qu'il n'activera pas la clause pour prolonger d'une saison.

Le PSG prépare une surprise en Ligue 1, ce sera 50M€ https://t.co/fZqCGGNA8q pic.twitter.com/CEhfVTSh3y — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Mbappé refuse de prolonger au PSG

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'issue de son engagement le 30 juin 2024, le PSG lui aurait lancé un ultimatum XXL. En effet, la superstar de 24 ans sera vendue lors de ce mercato estival si elle ne change pas d'avis concernant sa prolongation. Une situation qui aurait provoqué la colère de Neymar.

Les nerfs de Neymar ont lâché