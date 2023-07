PSG : Mbappé réclame 240M€ pour son transfert !

Benjamin Labrousse

L’avenir de Kylian Mbappé reste toujours aussi incertain. Après avoir affirmé qu’il comptait rester au PSG la saison prochaine, l’attaquant français est toujours convoité par le Real Madrid, y compris pour un transfert dès cet été. Alors que l’opération pourrait se compliquer en raison du prix du prodige de Bondy, la presse espagnole avance que Mbappé réclame 240M€ en cas de transfert.

C’est assurément l’un des dossiers les plus chauds de ce mercato estival. Figure de proue du nouveau projet sportif du PSG, Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de quitter le club de la capitale. Et pour cause, les dirigeants parisiens seraient désormais prêts à se séparer de leur attaquant vedette après avoir appris que ce dernier ne comptait pas étendre son contrat jusqu’en 2025. Alors qu’un possible départ libre du PSG se profile pour Kylian Mbappé, le club parisien souhaite absolument éviter ce scénario catastrophe.

Fayza Lamari, la clé du transfert de Kylian Mbappé ?

Alors qu’un possible départ vers le Real Madrid dès cet été est évoqué depuis plusieurs semaines, le club espagnol devra se heurter à la mère de Kylian Mbappé dans cette opération. Fayza Lamari représente les intérêts de son fils, et à en croire la presse espagnole, rêverait de voir son aîné porter les couleurs du club madrilène. Réputée dure en affaires, Fayza Lamari pourrait véritablement s’avérer être la clé de l’avenir proche de Kylian Mbappé.

L’entourage de Mbappé souhaite 240 M€