Mbappé, Neymar, Messi... Quelle est la plus grosse erreur du PSG ?

La saison 2022-2023 a été riche en émotion au PSG. En ce qui concerne le mercato, le club de la capitale a déjà laissé filer Lionel Messi et Sergio Ramos à la fin de leur contrat le 30 juin. En parallèle, le PSG a bouclé les arrivées de Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar et de Lucas Herhandez, même si aucun de ces transferts n'a été officialisé. De surcroit, l'écurie parisienne est dos au mur en ce qui concerne Neymar et Kylian Mbappé. Selon vous, quelle est la plus grosse erreur du PSG ?

A la fin de la dernière saison, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 ; et ce, alors qu'il était initialement engagé jusqu'au 30 juin 2022 et qu'il avait un accord de principe avec le Real Madrid, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Toutefois, le numéro 7 parisien a plutôt paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. En d'autres termes, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 30 juin 2024 s'il ne lève pas sa clause pour rempiler d'une année. Et malheureusement pour le PSG, sa superstar de 24 ans lui a envoyé une lettre pour le prévenir qu'il n'allait pas activer cette option de prolongation. Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement dans un an, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compte donc le vendre cet été s'il ne change pas d'avis.

Messi et Ramos partent gratuitement du PSG

Outre Kylian Mbappé, le PSG est également en difficulté concernant Neymar, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport. Devenue indésirable à Paris, la star parisienne est poussée vers la sortie par sa direction, au même titre que l'année dernière ; et là encore, aucun club ne montre un grand intérêt pour l'accueillir. Mais en attendant de trouver une solution pour Kylian Mbappé et Neymar, le PSG s'active pour étoffer son effectif pour la saison 2023-2024.

Mbappé veut partir pour 0€ en 2024

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos et Lionel Messi ont tous les deux quitté le PSG ce vendredi. Et les deux vétérans vont rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement cet été. Si Leo Messi a déjà annoncé son transfert à l'Inter Miami, Sergio Ramos n'a pas encore trouvé de point de chute. En ce qui concerne les arrivées, le PSG a déjà bouclé les transferts de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et de Lucas Hernandez. Toutefois, aucune de ces arrivées n'a été officialisé par l'écurie parisienne. En outre, Luis Campos a officialisé les prolongations de Marquinhos et de Marco Verratti au cours de la saison.



