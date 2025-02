Zidane recalé pour une question d'argent ?

Thomas Bourseau

En période d'inactivité depuis mai 2021, Zinedine Zidane serait susceptible de retrouver un banc de touche à l'été 2026 en équipe de France après le Mondial. En attendant, Zidane aurait pu faire une apparition dans Mercato, film dans lequel son ami Jamel Debbouze joue le rôle d'un agent. Néanmoins, il coûtait bien trop cher.

Depuis l'annonce de Didier Deschamps concernant son départ après la Coupe du monde 2026 en janvier dernier, le nom de Zinedine Zidane revient occasionnellement dans les médias pour reprendre le flambeau du champion du monde 98 à la tête de l'équipe de France. Et ces derniers jours, dans le cadre de la promotion du film Mercato dans lequel il tient le premier rôle, Jamel Debbouze ne s'est pas fait prier pour parler de celui qu'il surnomme « Zizou Christ ».

«Qui de mieux que Zizou après un monstre comme Didier Deschamps ?»

Pour RTL, le comédien qui incarne le rôle d'un agent menacé en fin de période des transferts dans Mercato a évoqué l'éventuel avenir de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur. « Ça me fait peur pour lui parce qu'il sera exposé et critiquable et ça va m'énerver. Mais très heureux car qui de mieux que Zizou après un monstre comme Didier Deschamps ? Je pense qu'on va le regretter, peu importe qui sera derrière. Didier a fait un tel travail, il a été tellement intelligent, il nous a emmenés au sommet ! Ça va être très dur de faire mieux que lui mais pour autant il n'y a que Zizou qui peut reprendre la partition ».

«Tu sais combien elle coûte sa calvitie ?»

Mardi soir, Jamel Debbouze était présent sur le plateau de Rothen s'enflamme. Invité à s'exprimer sur la raison de la non participation de Zinedine Zidane dans le film réalisé par Tristan Séguéla, même par le biais d'un caméo, le comédien a ironisé sur la situation en répondant à la question suivante de Jean-Louis Tourre. « Tu n'as pas essayé de le mettre dans le film ? Cela aurait vampirisé le film je pense. Plus de budget après avec son apparition ? (Rires) Ouais, j'avoue que ouais. Tu sais combien elle coûte sa calvitie ? ».