PSG : Il débarque à Paris et va signer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’annonce ne devrait plus tarder. Alors que Christophe Galtier est en passe de quitter officiellement le PSG, Luis Enrique devrait devenir son successeur. Le technicien espagnol est arrivé dans la capitale ce mardi pour signer son contrat, il en profitera pour visiter des logements afin de s’intégrer le plus vite possible.

Changement programmé au PSG. Après une petite saison passée au sein du club de la capitale, Christophe Galtier va quitter Paris. Le technicien français est en passe de trouver un accord avec le PSG pour résilier sa dernière année de contrat, l’annonce pourrait intervenir dès ce lundi soir. Pour son successeur, le PSG a déjà tout ficelé.

Luis Enrique va signer son contrat

En effet, sauf surprise de dernière minute, Luis Enrique devrait devenir le prochain entraîneur du PSG. Selon les informations de Sports Zone , le coach espagnol est arrivé à Paris ce mardi pour signer son contrat et peaufiner les derniers détails de son staff technique. Luis Enrique en profitera pour visiter quelques maisons afin de s’installer le plus rapidement possible.

Le PSG boucle un joli transfert à 22M€ https://t.co/zoR91G6VWO pic.twitter.com/eGs5IFtr7x — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Le PSG tente un nouveau coup

Une nouvelle ère débute au PSG. Après les échecs Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le club de la capitale va donc donner une chance à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne n’a plus entraîné de club depuis 2017 et son départ du FC Barcelone.