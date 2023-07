L’OM annonce la couleur pour ses prochains transferts

Thibault Morlain

Ça y est, une nouvelle ère a débuté à l’OM. Ce mardi, le club phocéen a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur : Marcelino. Désormais, Pablo Longoria peut accélérer pour le mercato. Et après Geoffrey Kondogbia, de nombreuses recrues sont attendus à Marseille tant les chantiers sont nombreux sur la Canebière. Quid alors de la suite du mercato ? Pablo Longoria a fait un point sur la question.

Une fois n’est pas coutume, l’OM devrait être très actif lors de ce mercato estival sous la houlette de Pablo Longoria. Ça a d’ailleurs déjà commencé à bouger. En effet, Marcelino peut d’ores et déjà compter sur le renfort de Geoffrey Kondogbia. Acheté pour environ 7M€ à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain retrouve donc l’entraîneur qu’il avait connu à Valence. Mais voilà que Marcelino devrait accueillir d’autres recrues dans les semaines à venir. Ça a d’ailleurs été l’un des sujets de Pablo Longoria ce mardi en conférence de presse.

Il débarque à l'OM et balance sur une recrue https://t.co/vAgzpobYah pic.twitter.com/PNg3svUIRg — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

« On va prendre des risques »

Présent devant les journalistes à l’occasion de la présentation de Marcelino, Pablo Longoria n’a forcément pas échappé aux questions en rapport au mercato. Le président de l’OM a alors pu expliquer notamment : « On va prendre des risques car on veut donner au coach et aux supporters le meilleur effectif possibles. Dire un nombre de recrues maintenant, il faut bien connaître tous les éléments qu'on a à disposition. Il y a différents postes ciblés mais il faut analyser tous les joueurs ».

« Avec une participation aux barrages, il faut anticiper au mieux »