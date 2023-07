Grand ménage à l’OM, les indésirables posent problème

Thibault Morlain

Suite à l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’OM devrait accueillir encore de nombreux joueurs lors de ce mercato estival. En parallèle, Pablo Longoria veut également faire le tri dans l’effectif de Marcelino. Plusieurs indésirables devraient alors être poussés vers la sortie. Mais pour l’OM, cela devrait être plus simple à dire qu’à faire…

Alors que l’OM reprend le chemin de l’entraînement, Marcelino peut donc faire ses premiers pas avec son nouvel effectif. Un groupe olympien qui va toutefois être considérablement modifié au cours des semaines à venir. Si Pablo Longoria va s’activer pour recruter plusieurs joueurs, de nombreux départs sont également à prévoir du côté de l’OM.

C’est fini pour Lirola, Amavi et De La Fuente ?

Et pour ce qui est de ces joueurs sur les départs, les regards se tournent vers les indésirables, notamment les éléments qui reviennent à l’OM après un prêt. Ainsi, selon les informations de La Minute OM , le club phocéen devrait notamment tout faire pour vendre Pol Lirola, Jordan Amavi ainsi que Konrad La Fuente. Selon le média spécialisé, il y aurait peu de chances de voir l’Espagnol, le Français et l’Américain rester à l’OM.

Qui voudra les indésirables de l’OM ?

Mais encore faut-il trouver preneur pour Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad de la Fuente. Et c’est là que cela pourrait se compliquer pour l’OM. En effet, il est précisé que ces trois indésirables n’intéresseraient pas grand nombre sur le marché des transferts. Il va donc falloir batailler pour trouver preneur. Pour ce qui est d’Amavi, il a été question d’un intérêt du FC Nantes, mais il ne serait pas une priorité pour les Canaris.