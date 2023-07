PSG : C’est la guerre pour ce transfert à 50M€ !

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OGC Nice, Kephren Thuram se pose des questions sur son avenir. Courtisé par les plus grosses écuries européennes, le milieu de terrain français est en instance de départ du Gym. Alors que le PSG était un temps intéressé, le Bayern Munich et Liverpool se livre une bataille acharnée pour recruter le joueur de 22 ans.

Tout juste éliminé avec l'équipe de France Espoirs, Kephren Thuram va pouvoir se concentrer pleinement sur son avenir. Le joueur de 22 ans souhaite évoluer au plus haut niveau le plus rapidement possible. En ce sens, un départ de Nice est privilégié par le joueur.

Le Bayern Munich accélère, le PSG en retard

Le potentiel de Kephren Thuram ne passe pas inaperçu auprès des plus grosses écuries européennes. Selon les informations de L'ÉQUIPE, le Bayern Munich est entré dans la danse pour s'attacher les services du milieu de terrain niçois. Les Bavarois tentent de passer la seconde dans ce dossier. Le club allemand a contacté le joueur mais pas encore le club niçois. Thomas Tuchel apprécie particulièrement le joueur. Une concurrence de plus pour le PSG, qui s'était montré intéressé il y a encore quelques semaines. Un transfert aux alentours de 50M€ pourrait satisfaire les dirigeants de l'OGC Nice.

Liverpool toujours en pôle