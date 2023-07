L’OM boucle son transfert, il n’en revient pas

Thomas Bourseau

Marcelino a hérité du poste d’entraîneur de l’OM laissé vacant par le départ d’Igor Tudor il y a quelques semaines de cela. Officiellement présenté ce mardi, l’Espagnol s’est enflammé sur son arrivée à Marseille sur son compte Twitter.

Après des jours d’incertitude qui ont suivis le départ surprise d’Igor Tudor, l’OM a trouvé son successeur en la personne de Marcelino. Une arrivée officialisée dès le 23 juin dernier. L’ex-coach de Valence et de Huelva où il a notamment travaillé aux côtés de Pablo Longoria, a été présenté ce mardi lors d’une conférence de presse.

«Je tiens à remercier le président, le propriétaire pour leur confiance»

Nouvel entraineur de l’OM, Marcelino a tenu à remercier son président Pablo Longoria à l’occasion du point presse en question ce mardi après-midi. « J'ai beaucoup d'admiration pour le club, les supporters et Marseille. Je tiens à remercier le président, le propriétaire pour leur confiance. Je sais que j'arrive dans le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions. On a l'ambition de progresser, il faudra être compétitif sur l'ensemble des matchs. Notre proposition sera de jouer avec beaucoup d'intensité. On va essayer d'apporter notre connaissance du football afin de faire progresser les joueurs. C'est le moment de plus travailler et de moins parler ».

Aujourd’hui est un jour heureux pour mon staff et moi. Nous arrivons avec enthousiasme et respect dans un club que nous admirons pour son histoire, son public et pour sa ville de Marseille. Nous attaquons ce beau defi avec vous, supporters. Allez l’OM! 🔵⚪️ pic.twitter.com/sMwz4tFkut — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) July 4, 2023

«Nous arrivons avec enthousiasme et respect dans un club que nous admirons»