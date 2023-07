Le FC Nantes prépare du lourd… avec l’OM !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Présent en conférence de presse mardi pour la grande présentation de Marcelino, Javier Ribalta a annoncé que plusieurs joueurs devaient quitter l’OM. C’est le cas de Jordan Amavi qui n’entre pas dans les plans du club olympien. Le latéral gauche français intéresse le FC Nantes, d’autres clubs de Ligue 1 sont aussi sur le dossier.

« Isaak Touré va partir en stage avec le groupe. Les autres ne devraient pas rester avec nous, on va trouver une solution pour un départ le plus rapidement possible. Le seul qui pourrait être avec nous est Pape Gueye ». Lui aussi présent en conférence de presse mardi, Javier Ribalta a été très clair sur les retours de prêt.

L’OM prévoit un grand ménage

L’OM ne peut pas se permettre de garder tout le monde, à commencer par Konrad De la Fuente, Pol Lirola ou encore Jordan Amavi. Aucun des trois n’a été convaincant pendant son année de prêt, l’OM veut donc s’en séparer le plus vite possible. Ils ne devraient d’ailleurs même pas s’entraîner avec le reste du groupe.

Surprise, un attaquant va signer à l'OM https://t.co/OzNP5vhUWq pic.twitter.com/utl0Rd6k33 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Amavi suscite des intérêts