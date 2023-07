Il débarque à l’OM et fait une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même si l’OM est déjà bien fourni au milieu de terrain, le club olympien continue de se renforcer dans ce secteur. Marseille a bouclé le transfert de Geoffrey Kondogbia pour 8M€, il arrive de l’Atlético de Madrid. L’international centrafricain a lâché ses premiers mots en expliquant notamment les raisons de son choix.

C’est pour le moment la seule et unique recrue de l’OM. Geoffrey Kondogbia est arrivé de l’Atlético de Madrid pour un montant de 8M€, lui qui sort d’une saison plus délicate. Kondogbia s’est engagé pour trois saisons avec une autre en option, un transfert plutôt intéressant sur le papier puisque l’international centrafricain va retrouver Marcelino, son ancien entraîneur à Valence. Un avantage pour l’OM.

«C’est un challenge passionnant»

« C’est un challenge passionnant pour moi dans un club dont on sait ce qu’il représente en Europe. J’ai adhéré au projet vendu par le staff et la direction. C’est ce qui a penché », a déclaré le nouveau milieu de l’OM dans un entretien accordé aux médias du club. Sachant que Matteo Guendouzi est toujours là, Geoffrey Kondogbia va devoir gagner sa place derrière le duo Jordan Veretout – Valentin Rongier qui était indiscutable l’an passé.

Kondogbia connaît bien Marcelino