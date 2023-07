Mercato : L'OM prévient son nouvel entraîneur

Axel Cornic

Maintenant que Marcelino a été officiellement intronisé comme nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille, le plus dur commence. Pablo Longoria va en effet pouvoir poursuivre son mercato, puisque seul Geoffrey Kondogbia est arrivé au club et plusieurs chantiers sont encore à régler. Le temps presse, puisqu’au mois d’aout l’OM devra jouer son avenir européen.

C’est un nouveau cycle qui débute à Marseille ce mardi 4 juillet, avec la présentation du successeur d’Igor Tudor. Face à la presse, Marcelino est en effet apparu pour la première fois en tant que coach de l’OM... et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a hâte de passer à l’action.

« Un entraîneur veut rapidement que son effectif soit complet avant la compétition »

Lors de la conférence de presse de ce mardi, Marcelino a en effet mis une sorte de pression sur la direction de l’OM, concernant le mercato. « Un entraîneur veut rapidement que son effectif soit complet avant la compétition » a déclaré l’Espagnol. « Dans le monde du foot c'est impossible, ça ne m'est jamais arrivé. Il faudrait peut-être réfléchir à changer les règles pour que les effectifs soient complets avant. C'est un marché exigeant ».

« Toutes les décisions qu'on prendra pendant le mercato, c'est un consensus entre le staff et le club »