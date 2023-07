Mbappé - PSG : Il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé n’en finit plus de faire parler, du côté de l’Espagne, certains observateurs commencent à sérieusement s’agacer, à l’image du journaliste espagnol Juanma Rodriguez, qui affiche sa colère face aux nombreux débats concernant le transfert de Kylian Mbappé, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.

En fin de contrat en 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour prolonger d'une saison. Par conséquent, le PSG ne le retiendra pas cet été en cas de belle offre, notamment venue du Real Madrid. Mais pour Josep Pedrerol, c'est bien la mère du capitaine de l'équipe de France qui peut tout changer dans ce feuilleton.

Mbappé - PSG : Il annonce en direct la fin du feuilleton ! https://t.co/TSF1ULsX36 pic.twitter.com/B49q9xiQZ4 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

L'appel qui peut tout changer pour Mbappé

« Tout dépend cet été d'un appel de la mère de Mbappé au Real Madrid disant : "200 (millions). Le PSG a dit qu'il acceptait'. À ce moment-là, Madrid fera une offre ou commencera à négocier avec le PSG. Si la mère n'appelle pas Madrid, Florentino ne bougera pas le petit doigt. Mais la confiance est là et nous attendrons tous l'appel de la mère de Mbappé directement à Florentino », a lâché le présentateur du Chiringuito . Une information qui n’a pas du tout plus à Juanma Rodriguez.

«Moi j’en ai marre, je ne veux même plus en parler, j’en ai ras le bol»