Arabie Saoudite : Il annonce du très lourd pour la Vente OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La vente de l'OM continue de faire fantasmer les fans du club phocéen. Et les récents investissements de l'Arabie Saoudite dans le football contribuent à relancer les rumeurs. D'ailleurs, Thibaud Vézirian n'hésite pas à en rajouter une couche, assurant que les Saoudiens préparent déjà du lourd pour le club marseillais.

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont quasi-incessantes depuis quelques années. Ces dernières heures, Tanya Saadé Zeenny, directrice générale déléguée de CMA CGM, nouveau sponsor maillot de l'OM, a toutefois fermement démenti les rumeurs : « Je vais vous répondre en trois lettres : N-O-N. Notre engagement se limitera au sponsoring . » Mais c'est bien vers l'Arabie Saoudite que les regards se tournent, et Thibaud Vézirian, très actif sur ce dossier, en rajoute une couche annonçant du lourd pour le club phocéen.

«Toutes les sources ultra-sûres»

« L’impatience, je la comprends, les problèmes, je les comprends, que ce soit ultra-long et ultra-chiant, je suis tout à fait d’accord. Je ne me fais pas du beurre sur la vente de l’OM. Que tout le monde en parle ouvertement en juin, je réponds, mais je n’ai rien dit sur ce sujet. Je n’ai aucun mal à dire que toutes les sources ultra-sûres, les documents qui sont là n’ont pas donné d’officialisation aujourd’hui », confie le journaliste sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre, assurant que l'Arabie Saoudite allait bien débarquer à l'OM.

«Je sais juste que c’est inéluctable et que ce sera un gros truc»