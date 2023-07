PSG : Le transfert d'un buteur prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat dans un an, Mauro Icardi n'entre plus dans les plans du PSG malgré son prêt concluant à Galatasaray. L'attaquant argentin sera donc poussé au départ, et le club stambouliote souhaiterait le conserver définitivement. Selon la presse turque, un gros effort sur le plan salarial pourrait même être fait.

De retour de prêt, Mauro Icardi n'entre plus dans les plans du PSG qui souhaiterait s'en séparer afin d'alléger son effectif mais également sa masse salariale. Et cela tombe bien puisque l'attaquant argentin sort d'une belle saison à Galatasaray inscrivant 23 buts en 26 apparitions, sans oublier ses 8 passes décisives. De quoi donner des idées au club turc.

Galatasaray accélère pour Icardi

En effet, selon les informations de Fanatik , Galatasaray aurait fait du transfert définitif de Mauro Icardi une priorité. Au point que le club stambouliote soit prêt à répondre aux exigences de l'ancien buteur de l'Inter Milan en lui offrant un salaire annuel estimé à 7,5M€. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec le PSG qui ne devrait pas être trop difficile à convaincre.

L'Arabie Saoudite également en embuscade ?