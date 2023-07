Coup de tonnerre, une star du PSG proche du départ ?

Jean de Teyssière

Le mercato estival a débuté et pourrait bien être très enflammé au PSG. Alors que le club patiente tranquillement pour officialiser six recrues, le PSG pourrait aussi voir l'un de ses cadres partir du club. Arrivé en 2012 dans le club de la capitale, Marco Verratti pourrait rejoindre l'Arabie saoudite puisque le club d'Al-Hilal aurait transmis une offre de transfert au PSG.

Milan Skriniar, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Lee Kang-in attendent tous les six leur officialisation par le PSG. Une officialisation qui attend celle de leur futur entraîneur : Luis Enrique. La conférence de presse de présentation du coach espagnol devrait avoir lieu ce mercredi à 14h. Le PSG est donc actif sur le marché des transferts en ce début de mercato et pourrait voir l'un de ses piliers depuis plus de 10 ans quitter le club parisien...

Al-Hilal veut Verratti

Depuis décembre 2022 et le départ de Cristiano Ronaldo pour le club d'Al-Nassr, l'Arabie saoudite est une destination huppée et rêvée des footballeurs de tout âge. Concernant Marco Verratti, âgé de 30 ans, l'Arabie saoudite souhaite le recruter. Et le milieu italien pourrait bien succomber aux sirènes saoudiennes puisque, selon le journaliste italien Rudy Galetti, le club d'Al-Hilal aurait officiellement formulé une offre au PSG. La décision du PSG et celle de Marco Verratti ne devraient maintenant plus trop se faire attendre. A noter que le club saoudien a également formulé une offre pour Thomas Partey et Sergej Milinkovic-Savic.

Le PSG, d'accord pour le laisser partir

Ce départ ferait office d'un coup de tonnerre au PSG puisque l'homme aux 416 matchs sous les couleurs parisiennes pourrait quitter le club cet été, alors qu'il a prolongé son contrat en décembre dernier. Le deuxième recordman du nombre de matchs joués avec le PSG pourrait en effet être lâché par le PSG puisque Rudy Galetti affirmait il y a quelques semaines que si l'offre transmise par l'Arabie saoudite au PSG était jugée satisfaisante, alors le club parisien ne retiendrait pas son joueur. Le dénouement se rapproche.