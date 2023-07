Surprise, le PSG lâche un chèque de 10M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est évidemment pas une surprise mais Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Les deux parties auraient trouvé un accord pour la rupture de la dernière année de contrat du natif de Marseille. Et le club de la capitale va devoir passer à la caisse. Au total, les indemnités devraient s'élever à quasiment 10M€.

Il y a un an tout juste, le PSG officialisait l'arrivée de son nouvel entraîneur à savoir Christophe Galtier qui succédait à Mauricio Pochettino, dont le travail n'a jamais convaincu à Paris. Finalement, l'ancien coach de l'ASSE et du LOSC va connaître le même sort puisqu'après seulement une saison sur le banc parisien, Galtier va être démis de ses fonctions.

Pour Galtier et son staff, le PSG va lâcher 10M€

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est désormais acté en coulisses. Selon les informations de L'EQUIPE , le PSG et Christophe Galtier ont enfin trouvé un terrain d'entente pour la rupture de la dernière année de contrat du natif de Marseille et de son staff. Au total, le club de la capitale versera entre 9 et 10M€ d'indemnités de licenciement à Christophe Galtier et son adjoint Thierry Oleksiak.

Luis Enrique présenté ce mercredi

Par conséquent, la voie est libre pour l'arrivée du nouvel entraîneur dont le nom est connu puisqu'il s'agit de Luis Enrique. L'ancien coach du Barça sera même présenté ce mercredi en conférence de presse à Poissy dans le nouveau centre d'entraînement du PSG.