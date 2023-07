Mbappé attend un gros renfort, qui doit recruter le PSG ? 

La rédaction

Malgré la volonté du PSG de se séparer de lui, Kylian Mbappé a de son côté la volonté de rester la saison prochaine. Pour autant, le Français espère un gros recrutement pour cet été. Alors que le club de la capitale aurait déjà bouclé de nombreux renforts, ce n’est pas encore le cas d’un réel buteur. Pourtant, cela semble être la priorité aux yeux de Mbappé. Qui doit alors recruter le PSG pour satisfaire son numéro 7 ?

Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-in Lee, Cher Ndour… Le PSG démarre en trombe sur ce mercato estival. Mais voilà que le travail de Luis Campos est encore loin d’être terminé. Le futur effectif de Luis Enrique va connaitre d’autres changements dans les semaines à venir. Et un chantier prioritaire n’a toujours pas évolué : celui du buteur. Depuis l’été dernier, le PSG cherche un attaquant afin d’épauler Kylian Mbappé, qui est demandeur de ce renfort. On se souvient ainsi du #pivotgang du Français. Cette fois, Campos semble déterminé à amener ce renfort offensif à Paris. Reste maintenant à identifier l’heureux élu.

Kane, Osimhen, Ramos…

Et du côté du PSG, on ne manquerait pas d’idées pour le poste de numéro 9 en vue de la saison prochaine. Ainsi, ces dernières semaines, de gros dossiers auraient été ouverts à Paris. Cela serait notamment le cas avec Harry Kane, visiblement enclin à quitter Tottenham, Victor Osimhen, qui sort d’une saison de feu avec Naples, ou encore Gonçalo Ramos, excellent à Benfica et représenté par Jorge Mendes, l’influent agent proche de Luis Campos.

Le PSG à fond sur Kolo Muani ?

Mais voilà que ces 3 dossiers seraient loin d’être simples. Ainsi, c’est une autre piste qui pourrait prendre de l’ampleur au PSG. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait finalement se tourner vers Randal Kolo Muani, étincelant tout au long de la saison avec l’Eintracht Francfort. Et l’association avec Kylian Mbappé a de quoi attirer. Les deux natifs de Bondy se connaissent déjà bien, eux qui ont eu l’occasion de combiner à plusieurs reprises en équipe de France. Vont-ils désormais se retrouver au PSG ? Une autre solution pourrait venir de l’intérieur. Elle se nommerait Mauro Icardi, lui qui s’est relancé à Galatasaray. A voir ce qu’en dira Luis Enrique…



Alors, qui doit recruter le PSG ?