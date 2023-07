Le boss du PSG lâché en interne

Axel Cornic

Arrivé pour tourner la page Leonardo, Luis Campos n’a pas vraiment impressionné lors de son premier mercato. Il l’a d’ailleurs lui-même avoué, mais il ne s’est pas vraiment rattrapé cet hiver et au sein du Paris Saint-Germain, on aurait de plus en plus de doutes sur celui qui est considéré comme l’un des meilleurs recruteurs de la planète football.

Proche du clan Mbappé et surtout à la base des succès de l’AS Monaco ainsi que du LOSC, il semblait être le choix parfait pour le PSG. Mais le bilan de Luis Campos n’est pas reluisant pour le moment. Il a en effet loupé plusieurs dossiers importants l’été dernier et le choix Christophe Galtier n’a pas du tout connu le succès... sans parler des récents problèmes autour de Kylian Mbappé.

La cote de Campos n’est pas énorme au PSG

D’après les informations du Parisien , les partisans de Luis Campos ne seraient plus très nombreux au sein du PSG. Cela pourrait toutefois quelque peu évoluer avec l’annonce des prochaines recrues parisiennes avec notamment Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Marco Asensio ou encore la jeune pépite italienne Cher Ndour.

Plus libre sans Antero Henrique ?