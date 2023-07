Stupeur à Marseille, l’OM prêt à faire une croix sur une star ?

Thomas Bourseau

L’OM pourrait finalement prendre la décision de ne pas prolonger le contrat d’Alexis Sanchez pour des raisons économiques. Team Football révèle même que le club phocéen scruterait le marché afin de lui dénicher un successeur.

L’OM a totalement relancé Alexis Sanchez. Quelque peu en perdition à l’Inter après un passage chaotique à Manchester United, El Niño Maravilla a réalisé une saison XXL à la pointe de l’attaque de l’OM, ne comptant pas ses efforts aux quatre coins du terrain. De quoi pousser son ancien entraîneur à Marseille, Igor Tudor, à le mettre dans la discussion des meilleurs attaquants du monde.

«On respecte tout ce qu’Alexis a fait pour le club»

Pour autant, Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé son contrat qui est arrivé à expiration le 30 juin dernier. Et à en croire les propos tenus par le président Pablo Longoria, en conférence de presse ce mardi, un accord n’est pas du tout proche d’être trouvé entre les parties concernées. « Il y a des discussions. Dans les prochains jours, on analysera les profils nécessaires au système. Toutes nos décisions seront basés là-dessus. On respecte tout ce qu’Alexis a fait pour le club, il faut analyser la complémentarité de l’effectif ».

Mercato : L'OM prévient son nouvel entraîneur https://t.co/qwxnV1AOMB pic.twitter.com/nVJ0VSIVdh — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Ribalta en quête d’un attaquant pour oublier Sanchez ?

Pire, il se pourrait que l’OM soit déjà en train de travailler sur sa succession. D’après Team Football, le directeur du football du club phocéen, à savoir Javier Ribalta, rechercherait activement un attaquant sur le marché des transferts au cas où il faudrait faire passer la pilule si jamais Sanchez ne prolongeait pas son contrat à l’OM.

Sanchez commence à perdre patience, une prolongation compromise ?

Malgré la belle offre contractuelle d’Al-Fateh, qui lui permettrait de disposer d’un salaire annuel de 10M€, Alexis Sanchez attendrait la ou les propositions de l’OM. Néanmoins, Pablo Longoria se montrerait plus que méticuleux afin de ne pas griller la masse salariale du club marseillais. Ce qui ferait doucement, mais sûrement, perdre patience à l’attaquant chilien. En interne, l’optimisme qui régnait commencerait à sérieusement diminuer. Le ton est donné.