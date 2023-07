Mercato : L’OM dégaine pour sa star, la réponse est terrible

Axel Cornic

L’avenir d’Alexis Sanchez est un sujet délicat à l’Olympique de Marseille. Son contrat s’est en effet terminé le 30 juin dernier et on ne sait toujours pas ce qu’il fera la saison prochaine, avec l’Arabie Saoudite qui lui aurait d’ailleurs fait une offre extraordinaire pour le convaincre de rejoindre la Saudi Pro League. Mais l’OM semble avoir déjà reçu une première réponse... et elle n’est pas encourageante !

Présenté ce mardi en conférence de presse, Marcelino a expliqué la tactique qu’il souhaite mettre en place à l’OM, avec notamment un certain penchant pour une attaque à deux éléments. Mais la nouvelle saison débute dans quelques semaines... et on ne connait toujours pas ce duo !

Quelle attaque pour l’OM ?

Arrivé l’hiver dernier pour une somme record, Vitinha devrait sans aucun doute être présent, mais personne dit si Marcelino va lui faire confiance comme titulaire, alors qu’Igor Tudor ne le faisait pas. Mais la véritable interrogation concerne Alexis Sanchez ! La star de l’OM n’est plus sous contrat depuis désormais quatre jours et on ne sait toujours pas si va poursuivre son aventure dans le sud de la France, où s’il va céder aux sirènes saoudiennes comme d’autres avant lui.

« Il y a des discussions avec Alexis Sanchez »

Interrogé sur le dossier Sanchez ce mardi, le président de l’OM ne s’est pas vraiment montré très optimiste. « Il y a des discussions. Dans les prochains jours, on analysera les profils nécessaires au système » a expliqué Pablo Longoria, lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur. « Toutes nos décisions seront basées là-dessus. On respecte tout ce qu’Alexis a fait pour le club, il faut analyser la complémentarité de l’effectif ». Mais à Marseille on semble déjà avoir reçu une réponse claire...

Une première offre refusée