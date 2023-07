Un terrible risque menace le PSG à cause de Mbappé

Axel Cornic

Le risque d’un départ de Kylian Mbappé semble réel et le Paris Saint-Germain n’est absolument pas serein. Son annonce de ne pas aller au-delà de juin 2024 a fait l’effet d’une bombe et désormais une solution doit être trouvée au plus vite, puisqu’il est inimaginable pour les Parisiens de laisser filer libre la star française, après tous les efforts faits il y a un an.

Un PSG sans Kylian Mbappé, ça pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Si l’attaquant avait posé fièrement avec un maillot floqué 2025 il y a un an, il pourrait claquer la porte ès juin 2024 ! C’est en tout cas ce qu’il a annoncé dans un récent communiqué relayé par l’ AFP , qui semble avoir ébranlé les fondements même du projet parisien.

PSG : C’est enfin terminé avec Galtier https://t.co/QIARqEKRTC pic.twitter.com/NlCxrXTK2Q — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé

Le PSG est donc dos au mur et seulement deux solutions se présentent. La première est évidemment une prolongation évoquée à l’étranger, mais qui semble extrêmement compliquée. L’Equipe parle en effet de « désaccords profonds » entre le PSG et le clan Mbappé, notamment à cause de certaines promesses qui n’auraient pas été tenues. La seconde solution est un transfert dès ce mercato estival, ce qui n’est pas forcément plus simple puisqu’aucune piste concrète ne semble se détacher.

Sans une vente, le PSG serait dans une situation extrêmement compliquée