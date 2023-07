Mercato : La guerre va éclater entre Mbappé et le PSG

Jean de Teyssière

Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et le PSG ! Loin de tout ça, puisqu'il est actuellement à Miami avec ses proches pour des vacances, Mbappé a tout de même dû prendre connaissance de la déclaration de son président à son sujet mercredi. La mise au point publique du club devrait chambouler la suite de l'histoire commune entre les deux camps, au point qu'une guerre pourrait éclater.

Le PSG et Kylian Mbappé devront trouver rapidement un terrain d'entente s'ils ne veulent pas que l'aventure tourne au vinaigre. Avant que Kylian Mbappé fasse son grand retour au club pour sa reprise programmée le 17 juillet prochain pour les internationaux, la situation sembler connaître un statu quo, qui pourrait bien bénéficier au Real Madrid.

Aucune offre mais...

La récente déclaration de Nasser al-Khelaïfi concernant Kylian Mbappé, estimant que si son numéro 7 ne prolonge pas, il sera vendu sera certainement suivie d'actes, notamment de la part du Real Madrid. Selon L'Equipe , aucune offre n'aurait pour le moment été proposée au club parisien mais cette prise de position de la part du PSG pourrait convaincre le Real Madrid de proposer une offre. A priori, le PSG attendrait 200M€ pour lâcher son attaquant.

Mbappé : Incroyable, le PSG prépare sa punition ! https://t.co/JprkNa6bw4 pic.twitter.com/HVTD2iFhTg — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Une guerre proche d'éclater