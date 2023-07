Mercato : l’ASSE boucle un gros coup, il jubile

Benjamin Labrousse

Après une saison compliquée, l’ASSE espère se renforcer considérablement durant le mercato estival. Désireux d’enrôler un attaquant de pointe, le club stéphanois a jeté son dévolu sur Ibrahim Sissoko. Le Malien de 27 ans s’est engagé jusqu’en 2026 au plus grand plaisir de l’entraîneur Laurent Battles.

Le mercato estival s’emballe du côté de l’ASSE. Alors que Loïc Perrin annonçait dans les colonnes de Peuple Vert vouloir bâtir une équipe compétitive pour tenter de remonter en Ligue 1 la saison prochaine, Saint-Étienne n’a pas souhaité se prélasser lors de ces premières semaines du mercato. Ainsi, le club stéphanois a d’ores et déjà conclu plusieurs accords avec les levées d’option d’achat de Mathieu Cafaro et de Niels Nkounkou, ainsi que la prolongation du buteur Gaëtan Charbonnier.

« Je rejoins un projet qui me plaît »

Et cette liste de renforts s’est allongée ce jeudi avec l’officialisation du recrutement d’Ibrahim Sissoko. Le buteur malien arrive en provenance de Sochaux et connaît très bien la Ligue 2 après des passages réussis à Niort et Lorient notamment. « Je suis très content de rejoindre Saint-Étienne, une terre de football, un grand club avec un public chaud. Je rejoins un projet qui me plaît, j'ai à cœur de faire de belles choses et d'atteindre nos objectifs » , déclare ainsi la nouvelle recrue de l’ASSE pour le site du club.

« Un joueur qui connaît très bien la Ligue 2 BKT et qui a de belles statistiques »