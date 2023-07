Une star rêve du PSG, c'est la douche froide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de sa présentation officielle sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, César Azpilicueta en a profité pour interpeller João Felix dont l'avenir est incertain et qui souhaiterait rejoindre le PSG dès cet été. Les deux joueurs viennent en effet de passer six mois ensemble à Chelsea.

Cet été, le PSG a bien l'intention de densifier son secteur offensif en recrutant un grand avant-centre mais également Bernardo Silva qui reste la grande priorité du club de la capitale. Cependant, en coulisses, Luis Campos aurait reçu un gros appel du pied.

PSG : Mbappé provoque un coup de pression à l’étranger ! https://t.co/TlTvlac4Vx pic.twitter.com/fgDQHH6GUC — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

João Felix veut aller au PSG

En effet, selon les informations de AS , João Felix, dont l'avenir à l'Atlético de Madrid est très incertain, souhaiterait rejoindre le PSG. Et la nomination de Luis Enrique sur le banc parisien aurait même renforcé cette volonté. Néanmoins, César Azpilicueta, qui vient de s'engager avec les Colchoneros , a une autre idée pour l'attaquant portugais.

Azpilicueta envoie un message fort