Viré par le PSG, il lâche un énorme aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore une fois, le PSG démarre une nouvelle ère. Après une saison très compliquée sous la houlette de Christophe Galtier, le club de la capitale a décidé de nommer Luis Enrique à sa place. Mauricio Pochettino, qui a occupé ce poste pendant 18 mois, va lui tenter de se relancer à Chelsea. Et l’Argentin estime avoir progressé.

Mercredi, le PSG a présenté officiellement Luis Enrique à la presse. Un entraîneur de plus pour le club de la capitale qui vient de se séparer de Christophe Galtier, arrivé il y a seulement une saison à Paris. Avant Galtier, c’est Mauricio Pochettino qui occupait ce poste. Et le technicien argentin a connu autant de succès…

Aventure contrastée pour Pochettino

Pire, Mauricio Pochettino a perdu un titre de champion au profit du LOSC. Résultat, le PSG a décidé de s’en séparer à l’été 2022. Depuis, Pochettino a passé une saison blanche avant de retrouver un club : Chelsea.

Mercato : Le PSG victime d’un plan improbable ? https://t.co/LqGcEpNMN3 pic.twitter.com/3Q8dQ3WDCj — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Pochettino estime avoir progressé au PSG