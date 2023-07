Il l’attendait, le PSG a mis fin à son supplice

Thomas Bourseau

Cela fait plusieurs semaines qu’il est question d’un accord entre le PSG et le Sporting Lisbonne pour le transfert de Manuel Ugarte. Le club parisien a seulement officialisé l’accord ce vendredi après de multiples clins d’œil de l’Uruguayen. Explications.

Manuel Ugarte ne tenait plus en place ces derniers temps. Récemment, Ugarte avait livré une interview à Record dans laquelle il annonçait son arrivée au PSG avant même que le Sporting Lisbonne, son ancien club, ou le Paris Saint-Germain communique sur l’opération. C’est désormais chose faite depuis vendredi. Après Milan Skriniar et Marco Asensio, Ugarte est la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain, la quatrième si on prend en compte la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur.

Enfin, Manuel Ugarte peut officiellement jubiler

Pour le site officiel du PSG, Manuel Ugarte a fait passer le message suivant vendredi. « Je suis sincèrement très heureux de pouvoir atteindre cette grande étape dans ma carrière, dans un club aussi immense. Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain. » . Une prise de parole qui vient mettre un terme à une succession de discours dans la presse de la part d’Ugarte, dont son clin d’oeil sur son compte Twitter à quelques minutes de l’annonce de son transfert au PSG pour 60M€ sous la forme d'un teasing.

Manuel Ugarte s’est livré à cœur ouvert