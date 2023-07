Mercato : Un club étranger prêt à régaler le PSG ?

Axel Cornic

La liste des indésirables est très longue au Paris Saint-Germain, qui doit absolument dégraisser son effectif lors de ce mercato. On y retrouve notamment Mauro Icardi et Leandro Paredes, qui ont été prêtés respectivement à Galatasaray et à la Juventus il y a un an, mais qui sont finalement revenu au club récemment.

Le mercato bat son plein et le PSG doit gérer énormément de dossiers chauds. Celui de l’avenir de Kylian Mbappé en est évidemment un, mais Luis Campos va également devoir s’activer sur les ventes, avec de nombreux candidats au départ qui sont toujours au club.

PSG : Mbappé provoque un coup de pression à l’étranger ! https://t.co/TlTvlac4Vx pic.twitter.com/fgDQHH6GUC — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Mission ventes pour le PSG

Pire, certains indésirables que l’on pensait partis sont revenus. C’est le cas de Leandro Paredes, dont l’option d’achat à 22,5M€ n’a jamais été levée par la Juventus. Dès l’échec de la qualification des Bianconeri en 8e de finale de la Ligue des Champions, facteur clé pour l’activation automatique de cette option d’achat, le retour du milieu argentin au PSG a semblé inévitable.

Galatasaray prêt à récupérer trois indésirables