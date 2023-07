Incroyable, le PSG prépare la surprise du mercato

Thomas Bourseau

De retour de prêt de Nottingham Forest, Keylor Navas semble être poussé vers la sortie. Le PSG chercherait une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma et pourrait miser sur Hugo Lloris.

Keylor Navas a effectué son grand retour au PSG après six mois de prêt à Nottingham Forest. Et pour Canal+ , le Costaricien affirmait il y quelques semaines être capable d’évoluer dans n’importe quel club et qu’une place de titulaire au Paris Saint-Germain était à sa portée. Néanmoins, le club de la capitale prévoirait de se séparer de Navas cet été comme L’Équipe l’a révélé.

Navas OUT, le PSG cherche un remplaçant à Donnarumma

La quête d’une doublure de Gianluigi Donnarumma semble être lancée au PSG. De l’autre côté de la Manche, la presse lâche une incroyable bombe quant au profil qui pourrait être finalement sélectionné par le PSG : Hugo Lloris.

Lloris en back-up de Donnarumma ?