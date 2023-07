Mercato : C’est terminé pour cette star du PSG ?

Arnaud De Kanel

De retour d'un prêt plutôt concluant avec Nottingham Forrest, Keylor Navas est à vendre. Le PSG cherche à se débarrasser de sa star pour laisser encore plus de place à Gianluigi Donnarumma. Un temps pressenti pour filer à l'Inter Milan, le Costaricien serait sur le point d'être doublé par Yann Sommer.

« Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe. On verra dans le futur ce qu’il se passe. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions », confiait Keylor Navas sur Canal+ en fin de saison. Mais selon les informations de L'Equipe , le PSG ne l'entendrait pas de cette façon et souhaiterait vendre son gardien dès cet été. Problème, un club serait en train de changer de fusil d'épaule.

Sommer plutôt que Navas ?

L'Inter Milan s'apprête à boucler la vente de son gardien André Onana. Le portier camerounais devrait rejoindre Manchester United pour y remplacer David De Gea. Après avoir pensé à Keylor Navas pour le remplacer, les Nerazzurri fonceraient désormais sur Yann Sommer selon les informations de Fabrizio Romano.

Une offre à 6M€ bientôt dégainée

Le journaliste italien précise qu'une offre de 6M€ devrait être transmise au Bayern Munich concernant Yann Sommer une fois le départ d'André Onana bouclé. Anatolij Trubin pourrait également débarquer pour devenir la doublure du Suisse. Le PSG devra trouver une autre solution pour Keylor Navas.