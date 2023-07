PSG : Son transfert est bouclé, il lâche un message poignant

Benjamin Labrousse

C’est désormais officiel, Kang-In-Lee rejoint le PSG en provenance de Majorque. Le joueur de 22 ans a signé jusqu’en 2028 à Paris, et devient officiellement le premier joueur coréen à évoluer au sein du club de la capitale. Révélation cette saison avec Majorque, le milieu offensif a livré un très beau message d’adieu au club espagnol.

Et de 4 ! Après avoir officialisé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio ainsi que celle de Manuel Ugarte, le PSG a dévoilé la signature de Kang-In-Lee ce samedi. Le milieu de terrain coréen rejoint le club parisien contre un montant estimé à 22 M€ hors bonus. Prometteur, le joueur de 22 ans a réalisé une belle saison avec Majorque en inscrivant 6 buts et en délivrant 6 passes décisives chez les Bermellones .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 이강인 KANG IN LEE🇰🇷🇪🇸 (@kanginleeoficial)

Kang-In-Lee remercie Majorque après sa signature au PSG

Sur le réseau social Instagram , Kang-In-Lee a tenu à remercier tous les supporters de Majorque après sa signature au PSG. « Merci, Majorque ! Je suis arrivé sur l'île il y a deux ans avec l'espoir de continuer à progresser en tant que footballeur et de le faire main dans la main avec le club. Je ne garde que d'excellents souvenirs des bons moments que nous avons passés ensemble. L'union de l'équipe et des supporters cette année a été fondamentale pour atteindre notre objectif. Je vous remercie de l'affection que vous portez à Son Moix » , déclare ainsi la nouvelle recrue du PSG.

« Je suis sûr que Majorque va continuer à se développer de plus en plus »