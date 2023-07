Mbappé - PSG : Une opération à 400M€ est annoncée !

Pierrick Levallet

Alors qu'il refuse de prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG cet été. Le club de la capitale refuse de le voir partir gratuitement et a donc ouvert la porte à un départ. Naturellement, le Real Madrid se tiendrait à l'affût. Mais le club madrilène estimerait que le prix de l'opération pour la star de 24 ans sera bien trop colossal pour cet été.

C’est le grand feuilleton du moment sur le mercato. Libre en juin 2024, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les rumeurs sur le marché des transferts. La star de 24 ans refuse de prolonger jusqu’en 2025, et le PSG ne compte pas le laisser partir gratuitement. De ce fait, la porte est ouverte pour un transfert cet été. Nasser Al-Khelaïfi l'a d'ailleurs bien fait savoir pendant la conférence de présentation de Luis Enrique. Mais pour l’instant, l’international français ne semble pas bouger de ses positions, lui qui ne veut pas quitter le club de la capitale.

Le PSG s'affole pour Mbappé

Comme l’a rapporté RMC Sport , le PSG penserait que Kylian Mbappé tiendrait un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre en 2024. Mais en réalité, il n’en serait rien. MARCA indique qu’il n’y aurait aucun contact entre les deux parties pour le moment. Le prix global de la transaction refroidirait notamment les Merengue .

