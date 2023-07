PSG : Incroyable, Mbappé a trouvé un accord !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir signifié par courrier en juin qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025 au PSG, Kylian Mbappé affole désormais le mercato. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, l’attaquant français aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain.

Interrogé mercredi en conférence de presse, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas hésité à mettre un coup de pression en public à Kylian Mbappé : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », lâchait sèchement le dirigeant parisien.

Mbappé - PSG : Coup de tonnerre, un transfert XXL relance le mercato https://t.co/rNyq9FY3oz pic.twitter.com/n4pBa38owq — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Mbappé refuse de prolonger

Des propos qui font suite au courrier envoyé par Mbappé en juin dernier, dans lequel il informait la direction du PSG qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025. Et l’attaquant français menace donc de partir libre dans un an.

Un accord trouvé avec le Real Madrid ?

D’ailleurs, RMC Sport et Sky Sports vont encore plus loin et annoncent que le PSG suspecte Kylian Mbappé d'avoir déjà un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre en 2024. Un accord qui expliquerait donc son refus de prolonger au Parc des Princes. Affaire à suivre…