Mercato : Mbappé se lâche, le PSG en a ras-le-bol

Et c’est reparti pour un tour. En interview, Kylian Mbappé a tenu des propos virulents envers le PSG. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le vestiaire et le président, et pas en bien…

Kylian Mbappé n’y est pas allé de main morte à l’occasion d’une interview accordée à France Football et à L’Équipe . Lors de l’entretien en question, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a lâché le lourd constat suivant. « Je pense que jouer au PSG n'aide pas beaucoup parce que c'est une équipe qui divise, un club qui divise. Alors, bien sûr, cela attire les rumeurs, mais cela ne me dérange pas parce que je sais ce que je fais et comment je le fais ».

«Une insulte pour le club»

Au sein du vestiaire, le discours tenu par Kylian Mbappé ne semble clairement pas être passé. Six joueurs jugeraient les propos du capitaine de l’équipe de France comme étant « une insulte pour le club ». Et le président Nasser Al-Khelaïfi est même allé plus loin.

«S’il pense vraiment cela, pourquoi ne part-il pas maintenant ?»