Mercato : Le PSG veut gâter Mbappé, une offre tombe

Alexis Brunet

Le PSG veut absolument garder Kylian Mbappé cet été, et s'il prolonge son contrat, c'est encore mieux. Les dirigeants parisiens essayent donc de convaincre leur prodige de continuer l'aventure, et pour y arriver, ils veulent le gâter sur le mercato. Mais mauvaise nouvelle pour Paris, Rayan Cherki qui est annoncé dans la capitale, pourrait finalement prendre la direction de la Premier League.

Luis Enrique a débarqué au PSG, après des semaines de tractations. Il aura la lourde tâche de faire mieux que la saison dernière, notamment en Ligue des Champions. Luis Campos va donc travailler en binôme avec l'Espagnol sur le mercato, afin d'identifier les profils qu'il faut pour satisfaire l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

Le PSG veut gâter Mbappé

En plus de devoir répondre aux besoins de Luis Enrique, Luis Campos doit aussi faire plaisir à Kylian Mbappé. Tout cela dans le but d'essayer de le voir rester, et prolonger son contrat au PSG. Le Portugais essaye donc de faire venir des joueurs qui ont des affinités avec le natif de Bondy, et qui pourraient donc combiner à la perfection.

PSG : Mbappé bloque de gros transferts !

Newcastle a fait une offre pour Cherki