Le PSG rêve d’un transfert à 80M€, une grande nouvelle tombe

Alexis Brunet

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG doit trouver un nouvel attaquant de génie, avec un pied gauche soyeux. Luis Campos a déniché la perle rare en la personne de Bernardo Silva. Mais comme pour tous les grands joueurs, plusieurs clubs sont intéressés par les services du Portugais. Bonne nouvelle pour Paris, le FC Barcelone qui était un temps sur le dossier, ne donne plus de nouvelles aujourd'hui.

Si sur le papier le mercato du PSG ressemble à une réussite pour l'instant, on ne pourra en être sûr, que quand celui-ci fermera ses portes le 1er septembre à minuit. Car bien que Luis Campos ait déjà fait signer cinq recrues, de nombreuses choses peuvent encore se passer d'ici cette date.

Campos veut Bernardo Silva

D'ici le 1er septembre, Bernardo Silva pourrait par exemple atterrir au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris et Luis Campos rêvent de faire venir le joueur de Manchester City dans la capitale. Selon les informations de Sports Zone , le conseiller football parisien pourrait très bientôt accélérer sur le dossier, une fois que le joueur sera revenu de ses vacances.

PSG : La mère de Mbappé annonce sa prochaine destination https://t.co/EASzY2UVAy pic.twitter.com/K7Ng6q4LKq — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Le FC Barcelone ne donne plus de nouvelles pour Bernardo Silva