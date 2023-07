Il vend la mèche pour son transfert, le PSG va enrager

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des plus grands cracks du football brésilien, Vitor Roque était convoité par de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. Cependant, le jeune attaquant brésilien va filer vers le FC Barcelone. Son agent, André Cury a effectivement vendu la mèche concernant l'avenir de son joueur.

Après Endrick, qui s'est engagé avec le Real Madrid, club qu'il rejoindra en 2024, Vitor Roque est le nouveau crack brésilien qui affole le mercato en Europe. L'attaquant de l’Athlético Paranaense est effectivement suivi par de nombreux clubs du Vieux Continent. Récemment, le PSG aurait même fait son retour dans ce dossier, en même temps que plusieurs formations de Premier League. Mais c'est bien le FC Barcelone qui va rafler la mise dans ce dossier brûlant.

L'agent de Vitor Roque annonce un accord avec le Barça

En effet, André Cury, l'agent de Vitor Roque et ancien dirigeant du FC Barcelone, a confirmé le transfert de son joueur vers le club blaugrana . « Le Barça le suit depuis son plus jeune âge. J’ai parlé avec Deco de Vitor Roque pendant environ un an et finalement nous sommes parvenus à un accord. On a choisi le meilleur projet pour le joueur, on remercie le Barça pour sa confiance », assure-t-il dans des propos accordés à Globo Esporte . « Chaque négociation est compliquée, surtout pour un joueur de ce calibre. Il y avait d'autres parties intéressées, mais Vitor avait toujours la tête tournée vers Barcelone. Je voulais qu'il suive les Brésiliens qui sont passés par Barcelone, comme Rivaldo, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, qui étaient les meilleurs du monde là-bas, et Neymar, qui n'était pas le meilleur du monde, mais qui était en le top 3 », ajoute André Cury.

Une officialisation dans la semaine ?