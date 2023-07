PSG : C’est terminé pour Mbappé

Jean de Teyssière

Arrivé en 2017 au PSG, l'aventure entre Kylian Mbappé et le club parisien semble toucher à sa fin. Après avoir annoncé qu'il ne souhaitait pas rester jusqu'en 2025, Kylian Mbappé semble forcer le PSG de le vendre cet été. C'est en tout cas la direction que ce feuilleton prend et en Espagne, on estime déjà que tout est terminé.

L'histoire entre le PSG et Kylian Mbappé semble arriver à un point de non-retour. Après six ans de vie commune, le crack de Bondy se dirige vers un départ de son club. Avec le sentiment du devoir accompli ? Du point de vue statistique, oui, puisqu'il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Du point de vue palmarès, c'est à discuter puisqu'il n'a notamment pas réussi à remporter la Ligue des Champions...

Mbappé sur le départ ?

Dans une interview accordée à France Football , Kylian Mbappé s'est exprimé sur le PSG et cette déclaration ne semble faire peu de doute sur son avenir : « Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG, ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. »

«Les trois parties concernées estiment désormais que le transfert est inéluctable»