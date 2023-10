OM : Il passe aux aveux sur l’arrivée de Gattuso !

Thomas Bourseau

L’OM est parvenu à inverser quelque peu la tendance. En effet, alors que les supporters grondaient mi-septembre demandant les démissions du président Pablo Longoria comme celles de la totalité de son directoire à Marseille, Marcelino a claqué la porte en laissant sa place à Gennaro Gattuso sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. Son management est salué en interne.

Gennaro Gattuso a débarqué fin septembre à Marseille afin de remplacer Marcelino qui avait claqué la porte du club le 20 septembre dernier, dans la foulée de la réunion houleuse entre les supporters de l’OM et les dirigeants du club phocéen.

Le management de Gattuso ferait un tabac à l’OM

Après une défaite à Monaco (3-2), un match nul concédé face à Brighton (2-2), l’OM s’est imposé à domicile dimanche lors de la réception du Havre (3-0) avec la manière. Le management de Gennaro Gattuso est apprécié en coulisses à la fois par les joueurs et les employés de l’Olympique de Marseille.

Après avoir interpellé Mbappé, il reçoit un beau cadeau de l’OM https://t.co/VtLogSUhAD pic.twitter.com/UE5cemZrYA — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«Il a ce côté où il aime bien être proche des joueurs et de tout le monde»