Il lâche l'OM, son retour déjà annoncé à l'étranger ?

Igor Tudor ne s'est pas éternisé à l'OM. Après seulement une saison, le technicien croate a quitté le club phocéen. Depuis, l'entraîneur de 45 ans est sans club. Mais son retour commence à se préparer. Certains échos l'annoncent déjà en Italie. Il pourrait notamment succéder à Rudi Garcia, qui est sur un siège éjectable à Naples.

Tudor vers un retour en Serie A ?

En effet, Igor Tudor serait notamment dans le viseur de l’Udinese, mais aussi de la Lazio. Pour le moment, rien n’est encore fait pour son avenir. D’ailleurs, l’ancien coach de l’OM serait désormais sur la liste d’un autre club de Serie A.

Naples entre dans la danse