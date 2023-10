Mercato : Un ancien de l’OM sur le point d’être éjecté ?

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de Naples à l'intersaison, Rudi Garcia est en train de perdre son groupe. Battu par la Fiorentina (1-3) dimanche soir, le champion d'Italie en titre voit l'AC Milan et l'Inter prendre un bon matelas d'avance en tête de la Serie A. Suite à ce revers, Aurelio De Laurentiis pourrait décider de se séparer de l'ancien coach de l'OM.

C'est la crise au Napoli. Cinq jours après avoir été battus à domicile par le Real Madrid en Ligue des champions, les Partenopei se sont à nouveau inclinés en championnat dimanche soir. La Fiorentina est venue s'imposer 3 buts à 1 sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona et ce résultat fragilise la position de Rudi Garcia.

«On a perdu une belle occasion de rester dans le top 4»

Le Napoli pointe désormais à 7 points du leader, l'AC Milan d'Olivier Giroud, après cette défaite. « On a perdu une belle occasion de rester dans le top 4 et de solidifier la 3e place, il faut vite regagner, mais tant qu'on n'arrivera pas à enchaîner trois victoires, on ne pourra viser haut », confiait Rudi Garcia après le coup de sifflet final. En 8 matchs de Serie A, son équipe ne compte que 4 victoires pour 2 nuls et 2 défaites. Un bilan qui pourrait bien lui coûter sa place.

Garcia viré ?